Košarka
Dušan Ristić je novi kapiten Srbije! Dok nema Bogdana, Alimpijević je traku dodelio njemu!
Košarkaška reprezentacija Srbije započela je pripreme za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027, a Orlovi su danas sa novim selektorom Dušanom Alimpijevićem odradili prvi trening.
U hali "Aleksandar Nikolić" treniralo je 17 igrača Srbije, a kapiten naše reprezentacije u odsustvu Bogdana Bogdanovića je Dušan Ristić.
Pogledajte Dušana Ristića u dresu Srbije:
Dušan Ristić u dresu Srbije Foto: Profimedia
