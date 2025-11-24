Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije započela je pripreme za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027, a Orlovi su danas sa novim selektorom Dušanom Alimpijevićem odradili prvi trening.

U hali "Aleksandar Nikolić" treniralo je 17 igrača Srbije, a kapiten naše reprezentacije u odsustvu Bogdana Bogdanovića je Dušan Ristić.

Pogledajte Dušana Ristića u dresu Srbije:

Dušan Ristić u dresu Srbije Foto: Profimedia

Kapiten Dušan Ristić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić