- Potpredsednik Krstić je zadužen za to. Prvi put u istoriji Saveza idemo u polu porfesionalnom pravcu. Obezbedili smo budžet, kondicionog trenera, ne jednog, koji je angažovan za stalno, nego četiri. Pratimo sve kandidate, vrši se monitoring, zdravstveni deo, medicinski je unapređen. Sve smo unapredili, ne samo seniorske, već i mlađe selekcije. Ide ka boljem. Kao igrač nikada nismo imali ovakve uslove, sada na ovoj funkciji, nikada bolje uslove nismo imali - izjavio je potom Krstić, pa nastavio Čović: