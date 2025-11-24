NEBOJŠA ČOVIĆ IZAŠAO U JAVNOST! Stigao žestok demanti prvog čoveka KSS-a!
Predsednik KSS Nebojša Čović demantovao je da je dužnosti razrešen Upravni odbor ovog tela.
Kako je objavio "Meridian sport", dvotrećinskom većinom je novi statut stupio na snagu, a u isto vreme je dužnosti razrešen Upravni odbor ovog tela.
Ipak, stigao je demant od Nebojše Čovića:
- Potpredsednik Krstić je zadužen za to. Prvi put u istoriji Saveza idemo u polu porfesionalnom pravcu. Obezbedili smo budžet, kondicionog trenera, ne jednog, koji je angažovan za stalno, nego četiri. Pratimo sve kandidate, vrši se monitoring, zdravstveni deo, medicinski je unapređen. Sve smo unapredili, ne samo seniorske, već i mlađe selekcije. Ide ka boljem. Kao igrač nikada nismo imali ovakve uslove, sada na ovoj funkciji, nikada bolje uslove nismo imali - izjavio je potom Krstić, pa nastavio Čović:
- Rekao vam je verovatno trener ko se odazvao. To što sinoć nismo imali. Nemamo neopravdane izostanke. Na taj način, ovo je selekcija, biće još Dangubić. Nemojte da shvatite kao demant našu priču, nema šta da laž demantujemo, nego samo kao iznošenje istine.
