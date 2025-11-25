Sjajno raspoloženi na ovom meču bili su Džamal Marej i Pejton Votson, pa ih je Somborac "hranio" asistencijama čitav meč. Marej je na kraju bio najefikasniji sa 29 poena, dok je odlični Pejton Votson utakmicu završio sa 27.

Denver je od starta meča kontrolisao dešavanja na terenu. Praktično čitavu utakmicu bili su gosti u prednosti. Memfis je tek u trećoj deonici uspeo da uhvati kakav-takav priključak, ali kada god bi pomislili da mogu da se vrate u meč, Nikola bi im istog mometna ugasio nade. Pri rezultatu 90:85 u korist Denvera, postigao je trojku sa polovine terena u poslednjoj sekundi treće deonice, pa su Nagetsi u četvrtu četvrtinu ušli sa +8. Uspeo je Denver na startu poslednjeg perioda igre ponovo da stigne do osetnije prednosti, ali Memfis se nije predavao. Serijom 10:0 na pet minuta pre kraja prišli su na -6 (108:102), a onda je na scenu ponovo stupio Jokić. Ubacio je trojku, zatim namestio lake poene Votsonu i Mareju i tako rešio i ovaj meč.