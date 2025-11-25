Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su prethodne noći u gostima Memfis Grizlis rezultatom 125:115 uz još jednu fantastičnu partiju Nikole Jokića.

U laganom ritmu Somborac je zabeležio tripl-dabl na ovom meču. Upisao je 17 poena, 10 skokova i čak 16 asistencija, od kojih se jedna posebno izdvojila.

Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia

Magiju za TV špice izveo je srpski as u samom finišu meča. Krenuo je na prodor Nikola i u momentu kada je udvojen iz okreta, bez gledanja, bacio je pas iza leđa Pejtonu Votsonu, koji je bio potpuno sam u reketu.

Uživajte u čaroliji Srbina:

