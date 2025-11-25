Slušaj vest

Na krilima čudesnog Nikole Jokića Denver je prethodne noći na gostovanju savladao Memfis rezultatom 125:115.

U laganom ritmu Soborac je stigao do novog tripl-dabla, 11. od starta sezone. Utakmicu je završio sa 17 poena, 10 skokova i 16 asistencija.

Ubacio je Nikola i tri trojke na ovom meču (3/4), a jedna se posebno izdvojila.

U poslednjoj sekundi treće deonice uputio je šut sa pola terena i bacio u trans američkog komentatora koji je uživo prenosio ovaj meč.

"Trojkaaaa" vikao je na srpskom jeziku oduševljeni Amerikanac.

Pogledajte čudesnu trojku Jokića iz velike daljine:

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaNIKOLU JOKIĆA NIKO NE MOŽE DA ZAUSTAVI - JOŠ JEDAN TRIPL-DABL KAO OD ŠALE! Srbin se poigravao kao na treningu, Denver zabeležio pobedu! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaJOKIĆEVA MAGIJA ZA TV ŠPICE! Krenuo na prodor i napravio šou za pamćenje: Novo, čudesno dodavanje Somborca ostaviće vas bez teksta! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaJOKIĆ PONOVO POLOMIO OBRUČ... JOŠ JEDNO BRUTALNO ZAKUCAVANJE SRBINA! Komentator ostao u šoku, njegov komentar je urnebesan! VIDEO
Screenshot 2025-11-23 100441.jpg
KošarkaSRAMOTA! JOKIĆ GA HVALIO PRE NEKI DAN, A ON SAD RAZBESNEO PLANETU OČAJNIČKIM POTEZOM! Svi se pitaju da li je moguće da je ovo uradio... VIDEO
Screenshot 2025-11-23 080509.jpg

Nikola Jokić zakucavanje protiv Sakramenta Izvor: YouTube/NBA