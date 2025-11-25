Spektakularnim potezom bacio u trans američkog komentatora.
auuu
JOKIĆ POGODIO TROJKU SA POLA TERENA! Čudesnim potezom uz zvuk sirene naterao američkog komentatora da progovori srpski!
Na krilima čudesnog Nikole Jokića Denver je prethodne noći na gostovanju savladao Memfis rezultatom 125:115.
U laganom ritmu Soborac je stigao do novog tripl-dabla, 11. od starta sezone. Utakmicu je završio sa 17 poena, 10 skokova i 16 asistencija.
Ubacio je Nikola i tri trojke na ovom meču (3/4), a jedna se posebno izdvojila.
U poslednjoj sekundi treće deonice uputio je šut sa pola terena i bacio u trans američkog komentatora koji je uživo prenosio ovaj meč.
"Trojkaaaa" vikao je na srpskom jeziku oduševljeni Amerikanac.
Pogledajte čudesnu trojku Jokića iz velike daljine:
