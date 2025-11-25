Slušaj vest

Svaki put kad pomislimo da nas više ništa ne može iznenaditi, kada je on u pitanju, košarkaški čarobnjak iz Sombora pronađe način da nas ponovo u potpunosti ostavi bez teksta.

Denver je prethodne noći na gostovanju savaladao Memfis rezultatom 125:115, uz još jednu spektakularnu partiju Nikole Jokića.

Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia

U laganom ritmu Srbin je zabeležio tripl-dabl, 11. ove sezone. Meč je završio sa 17 postignutih poena, 10 skokova i 16 asistencija.

Dovodio je do ludila protivničku odbranu Nikola na ovom meču. Trudili su se na sve moguće načine da ga zaustave, ali uzalud, Somborac je opet radio šta je hteo na terenu.

Na isteku treće deonice uspeo je da pogodi trojku sa pola terena, a jednom čudesnom asistencijom u samom finišu ostavio je u neverici ljubitelje košarke širom sveta.

Uživajte u najlepšim potezima magičnog Somborca:

