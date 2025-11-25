Slušaj vest

Toronto Reptorsi, ekipa koju sa klupe predvodi srpski košarkaški stručnjak Darko Rajaković, najprijatnije je iznenađenje ove sezone u NBA ligi.

Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Startovali su sa skorom 1-4, a onda su ušli u neverovatnu seriju - u poslednjih 13 mečeva zabeležili su čak 12 trijumfa i trenutno su drugi na Istoku sa skorom 13-5.

Prethodne noći na svom terenu savladali su ekipu Klivlenda rezultatom 110:99.

Najzaslužniji za trijumf bio je fantastični Brendon Ingram, koji je meč završio sa 37 postignutih poena.

U poraženoj ekipi istakao se Donovan Mičel sa 17 poena i osam asistencija.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča:

