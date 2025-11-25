Osmi uzastopni trijumf zabeležili su prethodne noći sjajni Toronto Reptorsi.
DARKOV TORONTO JE NEZAUSTAVLJIV! Osmi trijumf u nizu - Reptorsi su hit NBA lige!
Toronto Reptorsi, ekipa koju sa klupe predvodi srpski košarkaški stručnjak Darko Rajaković, najprijatnije je iznenađenje ove sezone u NBA ligi.
Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Startovali su sa skorom 1-4, a onda su ušli u neverovatnu seriju - u poslednjih 13 mečeva zabeležili su čak 12 trijumfa i trenutno su drugi na Istoku sa skorom 13-5.
Prethodne noći na svom terenu savladali su ekipu Klivlenda rezultatom 110:99.
Najzaslužniji za trijumf bio je fantastični Brendon Ingram, koji je meč završio sa 37 postignutih poena.
U poraženoj ekipi istakao se Donovan Mičel sa 17 poena i osam asistencija.
Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča:
