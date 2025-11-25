REAKCIJA JOKIĆA POSLE LUDE TROJKE JE POTPUNI HIT! Komentator u ekstazi urla na srpskom, saigrači u neverici šire ruke, a Nikola... (VIDEO)
Snimci lude trojke Nikole Jokića sa pola terena preplavili su društvene mreže.
Nagetsi su prethodne noći na gostovanju savladali Memfis 125:115, a Somborac je ponovo blistao na terenu.
Za 33 minuta igre uspeo je da zabeleži novi tripl-dabl, 11. ove sezone. Meč je završio sa 17 poena, 10 skokova i 16 asistencija.
U moru spektakularnih poteza, koje je izveo na ovom meču, jedan se posebno izdvojio. Reč je o čudesnoj trojci, koju je na isteku treće deonice pogodio sa polovine terena. Dobio je loptu na centru, odmah uputio šut preko čuvara i pogodio.
Američki komentator pao je u trans, urlao je na srpskom jeziku "Trojkaaa", saigrači su skakali i širili ruke, a Nikola se ponašao kao da je ubacio običan zicer.
Njegova hladnokrvna reakcija postala je hit na društvenim mrežama.
Kurir sport