Slušaj vest

Snimci lude trojke Nikole Jokića sa pola terena preplavili su društvene mreže.

Nagetsi su prethodne noći na gostovanju savladali Memfis 125:115, a Somborac je ponovo blistao na terenu.

Za 33 minuta igre uspeo je da zabeleži novi tripl-dabl, 11. ove sezone. Meč je završio sa 17 poena, 10 skokova i 16 asistencija.

1/5 Vidi galeriju Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia

U moru spektakularnih poteza, koje je izveo na ovom meču, jedan se posebno izdvojio. Reč je o čudesnoj trojci, koju je na isteku treće deonice pogodio sa polovine terena. Dobio je loptu na centru, odmah uputio šut preko čuvara i pogodio.

Američki komentator pao je u trans, urlao je na srpskom jeziku "Trojkaaa", saigrači su skakali i širili ruke, a Nikola se ponašao kao da je ubacio običan zicer.

Njegova hladnokrvna reakcija postala je hit na društvenim mrežama.