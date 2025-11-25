Slušaj vest

Nikola Jović je zbog problema sa kukom propustio i četvrtu uzastopnu utakmicu Majamija.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu je bio Tajler Hiro sa 27 poena, a istakao se Kel El Ver sa 20 poena i 18 skokova.

U poraženom sastavu Pi Džej Vašington je imao 27 poena.

Susret je rešen tek u samoj završnici.

Pri rezultatu 102:102 je Tajler Hiro poentirao za prednost Majamija. Ostalo je 42 sekunde, a Pi Džej Vašington je do kraja utakmice promašio dva šuta za tri poena. Pobedu ekipe sa Floride je pečatirao Bem Adebajo sa linije slobodnih bacanja pet sekundi do kraja.

Majami sada ima učinak od osam 12 pobeda i šest poraza, dok je Dalas u aktuelnoj NBA sezoni zabeležio 14 poraza i pobedio u pet utakmica.

