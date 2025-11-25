Košarkaši Golden Stejta su pobedili Jutu rezultatom 134:117.
KARI U SVOM, LUDOM, RITMU! On sam šutnuo 17 trojki, Golden Stejt se poigrao sa Jutom
Stef Kari je bio najefikasniji pojedinac na utakmici sa 31 poenom i šest pogođenih trojki iz čak 17 pokušaja.
U poraženom sastavu je najefikasniji bio Kejonte Džordž sa 28 poena i uz to šest skokova i sedam asistencija.
Golden Stejt sada ima 10 pobeda i devet poraza, dok je Juta u aktuelnoj NBA sezoni zabeležila 12. poraz i ostala na pet pobeda.
