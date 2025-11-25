Minesota ispustila pobedu u Kaliforniji.
Košarka
EDVARDS BROJAO DO 43, ALI UZALUD: Sakramento posle produžetka srušio Minesotu (VIDEO)
Košarkaši Sakramento Kingsa savladali su na svom terenu posle produžetka ekipu Minesote rezultatom 117:112.
Vukovi su na tri minuta pre kraja imali 10 poena prednosti, ali borbeni Kingsi su serijom 12:2 uspeli da izbore produžetak i kasnije stignu do trijumfa.
Najzaslužniji za trijumf domaćina bio je sjajni Derozan, koji je meč završio sa 33 poena. Pratili su ga Kigan Marej sa 26 i Malik Monk sa 22 poena.
U poraženom timu istakao se Entoni Edvards sa 43 postignuta poena.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča.
Kurir sport
