Košarkaši Sakramento Kingsa savladali su na svom terenu posle produžetka ekipu Minesote rezultatom 117:112.

Vukovi su na tri minuta pre kraja imali 10 poena prednosti, ali borbeni Kingsi su serijom 12:2 uspeli da izbore produžetak i kasnije stignu do trijumfa.

Najzaslužniji za trijumf domaćina bio je sjajni Derozan, koji je meč završio sa 33 poena. Pratili su ga Kigan Marej sa 26 i Malik Monk sa 22 poena.

U poraženom timu istakao se Entoni Edvards sa 43 postignuta poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča.

