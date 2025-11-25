Košarkaši Nju Orleansa su pobedili Čikago u izuzetno efikasnoj utakmici.
NBA
LUDNICA OD UTAKMICE I 273 POENA! Čikago poražen bez Vučevića, Pelikansi slavili tek treći put
Rezultat ovog meča bio je 143:130.
Čak 15 košarkaša je ostvarilo dvocifren poenterski učinak, a najefikasniji su bili Zajon Vilijamson iz Nju Orleansa sa 29 poena i Ajo Dosunmu iz Čikaga sa 28 poena. Na ovoj utakmici za Bulse nije igrao crnogorski košarkaš Nikola Vučević.
Nju Orleans je u aktuelnoj NBA sezoni zabeležio tek treću pobedu uz 15 poraza, dok Čikago ima učinak od devet pobeda i osam poraza.
