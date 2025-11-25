Slušaj vest

Rezultat ovog meča bio je 143:130.

Čak 15 košarkaša je ostvarilo dvocifren poenterski učinak, a najefikasniji su bili Zajon Vilijamson iz Nju Orleansa sa 29 poena i Ajo Dosunmu iz Čikaga sa 28 poena. Na ovoj utakmici za Bulse nije igrao crnogorski košarkaš Nikola Vučević.

Nju Orleans je u aktuelnoj NBA sezoni zabeležio tek treću pobedu uz 15 poraza, dok Čikago ima učinak od devet pobeda i osam poraza.

Pogledajte najzanimljive detalje sa ove utakmice:

Ne propustiteKošarkaEDVARDS BROJAO DO 43, ALI UZALUD: Sakramento posle produžetka srušio Minesotu (VIDEO)
Entoni Edvards
KošarkaKARI U SVOM, LUDOM, RITMU! On sam šutnuo 17 trojki, Golden Stejt se poigrao sa Jutom
Stef Kari
KošarkaMOŽE I BEZ DURENTA: Roketsi rutinski savladali Sanse! (VIDEO)
Alperen Šengun
KošarkaSRBIN PROPUSTIO I ČETVRTU UZASTOPNU UTAKMICU: Majami pobedio posle velike drame u završnici
Tajler Hiro

Bonus video:

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports