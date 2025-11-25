Košarkaši Detroita su pobedili Indijanu rezultatom 122:117.
NBA
JEDNI OSTALI NA DVA PORAZA, DRUGI NA SAMO DVE POBEDE! Kaningem razbio Indijanu za novu pobedu lidera na istoku!
Slušaj vest
Najbolji u ekipi Detroita je bio Kejd Kaningem sa 24 poena, 11 skokova i šest asistencija, dok je u poraženom sastavu Paskal Sijakam postigao 24 poena uz osam skokova.
Detroit je prvi na tabeli Istočne konferencije i ima učinak od 15 pobeda i dva poraza, a Indijana je u aktuelnoj NBA sezoni ostala na samo dve pobede i upisala 15. poraz.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
Bonus video:
Reaguj
Komentariši