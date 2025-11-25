Slušaj vest

Najbolji u ekipi Detroita je bio Kejd Kaningem sa 24 poena, 11 skokova i šest asistencija, dok je u poraženom sastavu Paskal Sijakam postigao 24 poena uz osam skokova.

Detroit je prvi na tabeli Istočne konferencije i ima učinak od 15 pobeda i dva poraza, a Indijana je u aktuelnoj NBA sezoni ostala na samo dve pobede i upisala 15. poraz.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

