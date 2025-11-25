Slušaj vest

Mitrović, koji je do kraja prošle sezone igrao za Crvenu zvezdu potpisao je ugovor sa evropskim velikanom koji bi u prestonici Rusije trebalo da ga zadrži barem do kraja sezone.

- Luka Mitrović je novi igrač CSKA!

Srpski centar Luka Mitrović (32 godine, 206 cm) potpisao je ugovor sa našim klubom do kraja ove sezone.

Sporazum stupa na snagu nakon što košarkaš prođe lekarski pregled u Moskvi.

Rodom iz Novog Sada počeo je da igra košarku u svom rodnom gradu, nakon čega je odrastao u profesionalnog igrača omladinskog sistema Hemofarma.

Njegov prvi "veliki" tim bila je Crvena zvezda, sa kojom je potpisao 2012. godine. Mitrović je u sezoni 2013/14 debitovao u Evroligi, naredne godine u vrlo mladom uzrastu imenovan je za kapitena beogradskog tima, a u leto 2015. godine izabran je na NBA draftu kao 60. pik.

Od 2017. do 2021. godine, centar je nastupao u inostranstvu, za Brose Bamberg, Mursiju, Manresu, jerusalimski Hapoel i Budućnost. Posle se vratio u Zvezdu. Luka je u sklopu beogradskog tima postao petostruki prvak Jadranske lige, šestostruki prvak Srbije i osmostruki osvajač Kupa Srbije.

Mitrović je takođe osvojio medalje na vrhunskim turnirima sa juniorskom reprezentacijom Srbije i branio boje reprezentacije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2023. i Evropsko prvenstvo 2025. godine.

Prošle sezone odigrao je 25 utakmica Evroliga (5,6 poena, 2,9 skokova, 1,0 asistencija, 65 odsto šuta za dva poena u 12,5 minuta) i 27 utakmica Jadranske lige (6,9 poena, 4,2 skoka, 1,4 asistencije, 72,1 odsto šuta za 13,6 minuta) - navedeno je u objavi CSKA.

