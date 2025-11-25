Košarkaš Partizana Mika Murinen je otvorio Fincima vrata svog stana.
GDE ŽIVI
UMESTO MESA I POVRĆA, U TIGANJU SU SLATKIŠI! Pogledajte neobičan prizor u domu košarkaša Partizana (GALERIJA)
Ekipa televizije "YLE" je bila gost Murinena u Beogradu. Ona je snimila i pokazala kako izgleda stan mladog košarkaša koji je pred početak sezone potpisao ugovor sa crno-belima. Ono što je izazvalo puno pažnje jeste činjenica da Murinen čuva slatkiše u tiganju.
Dom Mike Murinena Foto: Printscreen
