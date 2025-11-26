Slušaj vest

Bivši as Partizana, Džejms Naneli, koji trenutno nastupa za Džeđang Lajonse u Kini, blizu je povratka u Evropu.

Naneli se nalazi na meti PAOK-a iz Soluna, koji će uskoro preuzeti grčki milijarder Telis Mistakidis, prenose grčki mediji.

Isti izvor otkriva da će na klupu grčkog velikana uskoro sesti doskroašnji trener Crvene zvezde - Janis Sferopulos.

Uz Sferopulosa i Nanelija očekuje se da će se ekipi priključiti još nekoliko zvučnih pojačanja.

Kurir sport

Ne propustiteKošarka"KADA ME JE ŽELJKO ZVAO, REKAO SAM - NE!" Naneli otvorio dušu i iskreno progovorio o svemu: Razočaran sam načinom na koji sam otišao iz Partizana!
partizanigokea127003.jpg
KošarkaSVE O TUČI KOJA JE ŠOKIRALA SRBIJU! Bivši košarkaš Zvezde otvorio dušu o žestokom sukobu sa Nanelijem: "Bio sam inicijator, ali... Sramota da niko nije video!"
3886695-nanelilazarevic-edit-copy.jpg
KošarkaKO BI OVO OČEKIVAO!? Džejms Naneli opet u crno-belom!
partizanbuducnost166988.jpg
KošarkaDA LI JE NANELI KONAČNO NAŠAO NOVI KLUB? Bivši igrač Partizan pratio je ovaj meč Evrolige...
partizanigokea127003.jpg

Arena skandira Dzejmsu Naneliju Izvor: MONDO