Iskusni košarkaš na meti ambicioznog grčkog kluba.
DŽEJMS NANELI SE VRAĆA U EVROPU - Igraće za tim koji preuzima doskorašnji trener Crvene zvezde?!
Bivši as Partizana, Džejms Naneli, koji trenutno nastupa za Džeđang Lajonse u Kini, blizu je povratka u Evropu.
Naneli se nalazi na meti PAOK-a iz Soluna, koji će uskoro preuzeti grčki milijarder Telis Mistakidis, prenose grčki mediji.
Isti izvor otkriva da će na klupu grčkog velikana uskoro sesti doskroašnji trener Crvene zvezde - Janis Sferopulos.
Uz Sferopulosa i Nanelija očekuje se da će se ekipi priključiti još nekoliko zvučnih pojačanja.
