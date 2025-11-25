Slušaj vest

Košarkaš Oklahome, Šej Gildžus-Aleksander, pokupio je još jednu nagradu. Zvanični sajt NBA lige potvrdio je da je on proglašen za igrača nedelje u Zapadnoj konferenciji.

Tandersi su u proteklih sedam dana bili besprekorni, upisavši sva četiri trijumfa, a Gildžus-Aleksander je u tom periodu bio motor tima.

U proseku je isporučivao 31 poen, 6,5 asistencija i 4,3 skoka.

Za aktuelnog MVP-a ovo je već drugo takvo priznanje u sezoni, nakon što je prethodne dve nedelje Nikola Jokić kupio tu nagradu na Zapadu.

Na Istočnoj obali nagrada je otišla u ruke Donovana Mičela, lidera Klivlenda, koji je prosečno beležio 31,8 poen, 6,3 skoka i pet asistencija po meču.