- Voleo bih da sam igrao na Evropskom prvenstvu prošlog leta. To bi bio sjajan način da završim karijeru. Mogao sam da vidim kako mlađi igrači na mojoj poziciji dobijaju na značaju, što je normalno. Ja sam deo starije generacije koja je sada u penziji. Imalo je smisla da sledim isti put - naveo je 35-godišnji plejmejker Gran Kanarije, a preneo portal "Eurohoops".

Reprezentacija Francuske će prvo u petak u Ruanu dočekati Belgiju, u utakmici prvog kola Grupe G prve faze evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, da bi potom u ponedeljak u Espou igrala protiv Finske, u meču drugog kola.

- U kvalifikacijama igrate da biste stigli do završne faze velikog turnira. Zato sam razmišljao da odustanem od svog mesta. Ali na kraju sam pomislio da su me možda pozvali. Završetak u Finskoj je poseban. Moja porodica će biti tamo, moja supruga, koja je Finkinja i moja deca. Trenutno ne razmišljam previše o tome. Želim da pobedim. Savršeno dobro znam da će ova nedelja biti emotivno intenzivna, ali mislim da imam iskustva da se nosim sa tim - dodao je Albisi.

Košarkaški savez Francuske se u objavi na društvenoj mreži "X" zahvalio Albisiju na "divnoj karijeri", "primernom ponašanju" i uloženom trudu.

Albisi je sa reprezentacijom Francuske osvojio srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu i Tokiju, i na Evropskim prvenstvima 2011. i 2022. godine, kao i bronzu na Svetskom prvenstvu 2019. godine.

Francuski plejmejker je od 2020. godine član Gran Kanarije, dok je ranije u karijeri, između ostalog, igrao i za Zenit iz Sankt Peterburga i Andoru.

Sa Gran Kanarijom je 2023. godine osvojio titulu prvaka Evrokupa, a kao igrač Andore je u sezoni 2018/19 izabran u idealnu petorku tog međunarodnog klupskog takmičenja.

