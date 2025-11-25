Slušaj vest

U jeku evroligaške sezone, Košarkaški klub Crvena zvezda Meridianbet i BYD, svetski lider u proizvodnji električnih i hibridnih vozila BYD, zvanično su započeli novu stratešku saradnju. Partnerstvo dva velika brenda predstavlja važan korak i za srpski klub, kao i za kineskog proizvođača koji nastavlja svoje snažno pozicioniranje na evropskom tržištu.

„Veoma smo ponosni što širimo naš tim i što smo dobili ovako značajno pojačanje u nastavku sezone. Ovaj ugovor predstavlja još jednu potvrdu da smo na dobrom putu, kako sportski, tako i organizaciono. Kada svetski poznata i priznata kompanija, koja je globalni lider u proizvodnji elektičnih automobila, želi da se poveže i predstavi srpskom i regionalnom tržištu kroz saradnju sa KK Crvena zvezda, onda je to potvrda i za nas kao klub da smo prepoznati kao srpski i svetski brend“, izjavio je Nemanja Vasiljević, direktor KK Crvena zvezda.

Kroz ovu saradnju, navijači Crvene zvezde i ljubitelji košarke imaće priliku da se još bliže upoznaju sa BYD modelima i sa samim brendom. Miloš Jevtić, izvršni direktor TDV Automotive, generalnog uvoznika i distributera BYD-a za Srbiju, veruje da će zajedničke aktivnosti i inicijative dodatno osnažiti dva brenda, koja nikad ne staju pred izazovima.

„Izuzetno nam je zadovoljstvo zbog nove saradnje sa KK Crvena zvezda. Kao kompanija posvećena inovacijama i vrhunskim rezultatima, BYD je prepoznao iste vrednosti u ovom velikom sportskom kolektivu, te se radujemo zajedničkoj prilici da ostvarujemo projekte koji donose vidljive rezultate i ostavljaju dugoročni trag. Uvereni smo da će naše partnerstvo doprineti jačanju zajedničkih inicijativa koje inspirišu mlade i promovišu sportsku kulturu.

Pod sloganom „Zajedno u zvezdanu BYDućnost“, BYD i KK Crvena zvezda kreću u zajedničko putovanje, sa ambicijom da pokažu da granice postoje samo da bi se pomerale.