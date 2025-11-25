Slušaj vest

Bivši košarkaš Partizana i veliki miljenik "grobara" Džejms Naneli nalazi se pred povratkom u Evropu.

Kako je preneo grčki "SportDog", Naneli se nalazi na meti PAOK-a!

PAOK bi uskoro trebalo da preuzme Telis Mistakidis, grčki milijarder, i započne novu eru za ovog velikana.

O tome svedoče i vesti da je Janis Sferopulos želja uskoro novog vlasnika crno-belih, sada se najavljuju i zanimljiva pojačanja. Pored Nanelija, na listi želja PAOK-a nalaze se Kem Rediš, Arturas Gudaitis i Nikos Čugkaz.

Naneli je nakon odlaska iz Partizana otišao u Kinu gde je nastavio sa dobrim šuterskim partijama.

