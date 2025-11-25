Džejms Naneli napušta Kinu?
CRNO-BELO MU JE SUĐENO: Vraća se Džejms Naneli?
Bivši košarkaš Partizana i veliki miljenik "grobara" Džejms Naneli nalazi se pred povratkom u Evropu.
Kako je preneo grčki "SportDog", Naneli se nalazi na meti PAOK-a!
Džejms Naneli Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs
PAOK bi uskoro trebalo da preuzme Telis Mistakidis, grčki milijarder, i započne novu eru za ovog velikana.
O tome svedoče i vesti da je Janis Sferopulos želja uskoro novog vlasnika crno-belih, sada se najavljuju i zanimljiva pojačanja. Pored Nanelija, na listi želja PAOK-a nalaze se Kem Rediš, Arturas Gudaitis i Nikos Čugkaz.
Naneli je nakon odlaska iz Partizana otišao u Kinu gde je nastavio sa dobrim šuterskim partijama.
