Finski košarkaš Mika Murinen osvrnuo se na svoj boravak u Partizan i posebno na saradnju sa Željkom Obradovićem.

Prema rečima Murinena, Obradović je najbolji trener sa kojim je do sada sarađivao:

Mika Murinen debi za Partizan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Čim sam kročio iz tunela, buka je eksplodirala. Ne postoji mesto gde možete da osetite takvu energiju. Ovde je košarka način života. Navijači žive za svoj klub, a atmosfera u Evroligi je neverovatna – 20.000 ljudi koji skaču i viču u isti mah… To je stvarno ludnica.

- Da sam ostao u srednjoškolskoj ligi, igrao bih samo protiv vršnjaka. Ovde svakog dana treniram sa najboljim igračima u Evropi i iz svake utakmice učim nešto novo.

Posebno je izdvojio saradnju sa trenerom Željkom Obradovićem.

- On je najbolji trener koji me je ikada vodio. Van terena je sjajan čovek i uvek mogu da mu se obratim, a na terenu je neko ko tačno zna šta radi. Nisam došao misleći da ću odmah igrati po 20 minuta. Cilj mi je da učim i napredujem uz, po mom mišljenju, najboljeg trenera u Evropi. Povratne informacije koje daje su iskrene, pozitivne ili negativne, i to mi pomaže da sazrevam i bolje razumem igru. Na ovom nivou moraš da razmišljaš mnogo dublje nego u srednjoškolskoj košarci - poručio je Murinen za "Mozzart sport".

