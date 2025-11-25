- Čim sam kročio iz tunela, buka je eksplodirala. Ne postoji mesto gde možete da osetite takvu energiju. Ovde je košarka način života. Navijači žive za svoj klub, a atmosfera u Evroligi je neverovatna – 20.000 ljudi koji skaču i viču u isti mah… To je stvarno ludnica.

- On je najbolji trener koji me je ikada vodio. Van terena je sjajan čovek i uvek mogu da mu se obratim, a na terenu je neko ko tačno zna šta radi. Nisam došao misleći da ću odmah igrati po 20 minuta. Cilj mi je da učim i napredujem uz, po mom mišljenju, najboljeg trenera u Evropi. Povratne informacije koje daje su iskrene, pozitivne ili negativne, i to mi pomaže da sazrevam i bolje razumem igru. Na ovom nivou moraš da razmišljaš mnogo dublje nego u srednjoškolskoj košarci - poručio je Murinen za "Mozzart sport".