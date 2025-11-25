BATLER OTKRIO KAKO JE ZAVRŠIO U ZVEZDI: Olimpijakos umalo "ukrao" Amerikanca!
Džered Batler je nedavno pojačao Crvenu zvezdu i za kratko reme je postao važan deo rotacije Saše Obradovića.
On je otkrio da ga je pored Crvene zvezde želeo i Olimpijakos, kao i još nekoliko evropskih klubova:
- Olimpijakos je želeo da me dovede. Pariz, Dubai i Makabi takođe - rekao je Batler za "Amerikanos 24".
Ipak, na kraju je odlučio da naredna stanica bude Srbija, kao i da je Fredi Gilespi bio važan faktor što je na kraju došao na Mali Kalemegdan.
- Iskreno, izabrao sam Crvenu zvezdu zbog navijača. To mi je bila stvar broj jedan. Hteo sam da igram pred tom publikom, to je kao košarkaški raj. Razgovarao sam sa svojim agentom i on mi je pričao o svim timovima, o pozitivnim i negativnim stvarima za svaki tim. Na primer, Makabi ima ovo, ali nema ono, ili Olimpijakos ima mnogo igrača. Nisam imao pojma. Sve što sam znao jeste da je Fredi Gilespi igrao za Zvezdu, pa sam ga pitao, a on mi je rekao: ‘Brate, zavolećeš to. Obožavaće te ako pobeđuješ, a mrzeće te ako gubiš.’To je jedino što sam znao od nekoga ko je igrao u Evroligi - rekao je Batler.
