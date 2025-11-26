- Život se svodi na promene i prepreke i sposobnost da prođeš kroz svoj poligon prepreka. Imam veliko srce, što ne mogu da kontrolišem, i to zahteva mnogo izdržljivosti. Ne postoji poligon koji ćeš mi staviti ispred mene a da ga neću preskočiti. Moraš samo da imaš veru. Dijagnozu sam dobio čim sam stigao na koledž. Otišao sam na Univerzitet Alabame i oni su me medicinski ‘ugasili’. Razgovarali smo o NBA, a ja sam mislio: ‘Ne znam da li ću uopšte igrati na koledžu.’ Onda sam otišao na Bejlor. To je jedini tim u Americi koji mi je dozvolio da igram i samo sam rekao: ‘Hvala Bogu.’ Za mene je svaki dan bio blagoslov jer sam mogao da igram košarku. I onda odlazak u NBA je bila nova prepreka, ali sve se dobro završilo. Ni dolazak ovde nije bio izvestan, bio je znak pitanja koji je na kraju dobio odgovor - i evo nas - kaže Batler za "Amerikanos".