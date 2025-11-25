ONI NAPADAJU ALIMPIJEVIĆEVE ORLOVE: Ovo je tim Švajcarske za Srbiju!
Švajcarska je apsolutni autsajder u grupi C, gde će pored selekcija Srbije i Turske za rivala imati i Bosnu i Hercegovinu, a na "sajdžijama" biće samo da ostave što bolji utisak u mečevima protiv realno daleko kvalitenijih protivnika.
Selektor Švajcarske Grk Ilijas Papateodoru saopštio je spisak igrača na koje računa u novembarskom kvalifikacionom prozoru, a verovatno najbolji igrač u timu je košarkaš filijale Finiks Sansa, Vali Sansa, Aleks Šumaher, a pažnju bi trebalo obratiti i na mladog igrača španske Gran Kanarije Lukasa Manijemu.
Na spisku Švajcaraca su sledeći igrači:
Noe Anabir, Noa Burel, Selim Fofana, Džordž Džamal, Joan Granvorka, Pol Gravet, Jasmin Mambo, Lukas Manijema, Kilijan Martin, Boris Embala, Mateo Pikareli, Lijam Riteskin, Toni Ročak, Aleks Šumaher i Juri Solca.
U 2. kolu tri dana kasnije Srbija gostuje Bosni i Hercegovini, dok Švajcarska dočekuju Tursku.