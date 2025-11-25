Slušaj vest

U ponedeljak 24. novembra, u 68. godini, preminuo je Radosav Šljivić, legenda čačanske košarke. Ceo igrački vek proveo je u KK Železničar, važio je za jednog od najboljih šutera koje je čačanska košarka dala.

Šljivić je za Žele igrao ukupno 13 sezona, 11 prvenstava od 1974. do 1983, pauzirao zbog vojske, pa nastavio od 1984. do 1986, kada je klub bio u B ligi Jugoslavije.

Postigao je više od 3.300 poena i bio jedan od najpreciznijih strelaca svog vremena. U sezoni 1981/1982. bio je najbolji strelac B lige sa 589 koševa na 22 utakmice (prosečno 26,8), iako tada nisu važile trojke, i uvršten je u idealnu petorku Železničara.

Posebno će se pamtiti njegov koš u sezoni 1980/1981 protiv Borca, kada je u poslednjoj sekundi pogodio iz ćoška i doneo pobedu 91:90, prvu nad Borcem posle 17 godina.

Uspešno se bavio i trenerskim poslom, posebno sa mlađim kategorijama.

Šljivić će biti sahranjen na Gradskom groblju u Čačku u četvrtak, 27. novembra, u 12 časova.

BONUS VIDEO: