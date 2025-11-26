Slušaj vest

Prethodne noći savladali su Atlantu rezultatom 132:113 i tako došli do druge pobede u sezoni.

Apsolutni junak utakmice bio je Si Džej Mekolum koji je meč završio sa 46 postignutih poena. Ubacio je čak 10 trojki iz 13 pokušaja!

Odličnu partiju prikazao je i francuski centar Aleks Sar, koji je zabeležio dabl-dabl učinak - 27 poena i 11 skokova.

Šansu na ovom meču dobio je i reprezentativac Srbije Tristan Vukčević. Za nešto više od osam minuta igre ubacio je sedam poena, upisao dva skoka i jednu blokadu.

U poraženoj ekipi najefikasniji bio je iskusni Letonac Kristaps Porzingis sa 22 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča:

Kurir sport