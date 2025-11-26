Posle 14 vezanih poraza Vašington Vizardsi konačno su uspeli da zabeleže trijumf.
TRISTANOVI VIZARDSI KONAČNO ZABELEŽILI POBEDU! Fantastični Mekolum brojao do 46, solidno izdanje reprezentativca Srbije!
Prethodne noći savladali su Atlantu rezultatom 132:113 i tako došli do druge pobede u sezoni.
Apsolutni junak utakmice bio je Si Džej Mekolum koji je meč završio sa 46 postignutih poena. Ubacio je čak 10 trojki iz 13 pokušaja!
Odličnu partiju prikazao je i francuski centar Aleks Sar, koji je zabeležio dabl-dabl učinak - 27 poena i 11 skokova.
Šansu na ovom meču dobio je i reprezentativac Srbije Tristan Vukčević. Za nešto više od osam minuta igre ubacio je sedam poena, upisao dva skoka i jednu blokadu.
U poraženoj ekipi najefikasniji bio je iskusni Letonac Kristaps Porzingis sa 22 poena.
Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča:
