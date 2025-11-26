Čak devetorica igrača Orlanda imala su dvocifren učinak na ovom meču.
TOTALNI DEBAKL FILADELFIJE: Orlando ih ponizio i to u gostima (VIDEO)
Košarkaši Orlanda ubedljivo su savladali na gostovanju ekipu Filadelfije - 144:103.
Ključnu prednost gosti su stekli u drugoj deonici, u kojoj su uspeli da ubace čak 51 poen. Ništa bolje domaćin nije izgledao ni u nastavku, prednost Orlanda rasla je iz minuta u minut, a polovinom poslednje deonice gosti su u jednom momentu imali i +46.
Čak devetorica igrača Orlanda imala su dvocifren učinak na ovom meču. Najefikasniji bio je Entoni Blek sa 27 poena, Franc Vagner ubacio je 21, a Bejn 15 poena.
U poraženom sastavu istakao se Tajris Maksi sa 20 poena.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
