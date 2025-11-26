Slušaj vest

Košarkaši Orlanda ubedljivo su savladali na gostovanju ekipu Filadelfije - 144:103.

Ključnu prednost gosti su stekli u drugoj deonici, u kojoj su uspeli da ubace čak 51 poen. Ništa bolje domaćin nije izgledao ni u nastavku, prednost Orlanda rasla je iz minuta u minut, a polovinom poslednje deonice gosti su u jednom momentu imali i +46.

Čak devetorica igrača Orlanda imala su dvocifren učinak na ovom meču. Najefikasniji bio je Entoni Blek sa 27 poena, Franc Vagner ubacio je 21, a Bejn 15 poena.

U poraženom sastavu istakao se Tajris Maksi sa 20 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaTRISTANOVI VIZARDSI KONAČNO ZABELEŽILI POBEDU! Fantastični Mekolum brojao do 46, solidno izdanje reprezentativca Srbije!
Tristan Vukčević
KošarkaVIDEO: Pogledajte najbolje poteze Nikola Jokića protiv Memfisa
Nikola Jokić
KošarkaJOKIĆU POBEGLA NAGRADA POSLE BRUTALNIH PARTIJA! Šej pokupio priznanje pored neverovatnog Srbina, NBA liga sve objavila!
profimedia-0817938281.jpg
KošarkaŠOU NIKOLE JOKIĆA NA JEDNOM MESTU: Luda trojka sa centra, asistencije iz snova - ceo svet bruji o čarolijama Srbina! (VIDEO)
Nikola Jokić

Željko Obradović viče na Alekseja Pokuševskog Izvor: Arena Sport 1