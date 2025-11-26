Slušaj vest

Na krilima čudesnog Luke Dončića Lejkersi su u meču NBA kupa savladali Los Anđeles Kliperse rezultatom 135:118 i tako obezbedili plasman u nokaut fazu takmičenja.

Podsetimo, NBA kup igra se paralelno sa regularnom sezonom i mečevi grupne faze računaju se u ligaški skor. Ekipe su podeljene u šest grupa, a pobednici grupe i najbolji drugoplasirani tim iz svake konferencije prolaze u četvrtfinale takmičenja.

Gradski rivali su u ovaj meč ušli sa maksimalnim učinkom (2-0) i bio je to direktan duel za prvo mesto u grupi.

Dončić je bio nezaustavljiv od starta meča. Već u prvoj četvrtini ubacio je čak 24 poena (5/5 za tri poena), a na poluvremenu imao je 32.

U nastavku je "povukao" ručnu, razigravao je sjajno saigrače i utakmicu je zavrošio sa impresivnim učinkom - 43 poena, devet skokova i 13 asistencija

Pratili su ga Ostin Rivs sa 31 poenom uz devet asistencija i iskusni Lebron Džejms, koji je meč završio sa 25 poena.

U poraženoj ekipi najefikasniji je bio Džejms Harden sa 29 poena i devet aistencija, Kavaj Lenard i Kris Dan ubacili su po 19 poena, dok je hrvatski centar Ivica Zubac meč završio sa dabl-dabl učinkom, 10 poena i 10 skokova.

Kapiten reprezentacije Srbije, Bogdan Bogdanović, propustio je ovaj meč zbog povrede kuka.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa derbija Los Anđelesa:

