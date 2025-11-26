Slušaj vest

Superstar Los Anđeles Lejkersa, Luka Dončić, govorio je o incidentu koji se dogodio na utakmici sa Klipersima.

U derbiju Los Anđelesa Lejkersi su savladali Kliperse rezultatom 135:118, a apsolutni junak meča bio je magični Luka Dončić, koji je utakmicu završio sa 43 poena, devet skokova i 13 asistencija.

Izluđivao je Luka protivničke igrače na terenu, pa nisu birali sredstva da ga zaustave.

Frustrirani Kris Dan, koji je veći deo meča bio zadužen za čuvanje Slovenca, u jednom momentu je izgubio živce i s leđa udario zvezdu Lejkersa. To je razbesnelo Džeksona Hejsa, koji je odmah stao u Lukinu zaštitu.

Odgurnuo je košarkaša Klipersa, pa je došlo do velike gužve na terenu. Nakon koškanja situacija se smirila, a Hejs je zbog svog poteza zaradio tehničku gršku.

Nakon meča Luka je otkrio da će u znak zahvalnosti on platiti kaznu umesto Hejsa.

"Cenim to što je uradio. Zahvalio sam mu odmah što mi je čuvao leđa. To mnogo govori o njemu, ali i o ovom timu. Svi držimo jedni drugima leđa. Rekao sam mu odmah, ja ću platiti njegovu kaznu", rekao je Luka.

Prokomentarisao je i prljav potez Dana Dončić.

"Čekao sam skok i dobio sam 'prljav' udarac u leđa. Neću samo da stojim i ćutim. Ne plašim se nikoga. Nekad postane fizički, ima puno 'trash talka', ja živim za takve stvari. Volim to", poručio je Luka.

