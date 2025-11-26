Slušaj vest

Na krilima nestvarnog Luke Dončića Lejkersi su prethone noći savladali Kliperse u derbiju Los Anđelesa - 135:118.

Slovenački superstar meč je završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom, zabeležio je 43 poena, devet skokova i 13 asistencija.

Uživajte u najlepšim potezima magičnog Luke:

Kurir sport

