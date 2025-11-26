Bivši centar Partizana Brendon Dejvis doživeo je povredu zbog koje će morati na dužu pauzu, a zameniće ga igrač koji je sezonu pre njegovog dolaska u Beograd nosio dres crno-belih.

Nakon dugogodišnje NBA karijere Kaminski je u sezoni 2023/24 igrao za Partizan, međutim, ali nije uspeo da opravda velika očekivanja navijača i rukovodstva kluba. Usledio je povratak u Ameriku, gde je nastupao za razvojni tim Toronto Reptorsa, a od završetka prethodne sezone je bez angažmana.