Iskusni centar pronašao novi angažman.
uskoro potpis
ROKADA BIVŠIH CENTARA PARTIZANA: Kaminski menja Dejvisa u Japanu!
Američki košarkaš Frenk Kaminski uskoro će postati novi igrač Alvarka iz Tokija, prenosi "Basket News".
Kaminski u dresu Partizana. Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/, Starsport/Srđan Stevanović
Bivši centar Partizana Brendon Dejvis doživeo je povredu zbog koje će morati na dužu pauzu, a zameniće ga igrač koji je sezonu pre njegovog dolaska u Beograd nosio dres crno-belih.
Nakon dugogodišnje NBA karijere Kaminski je u sezoni 2023/24 igrao za Partizan, međutim, ali nije uspeo da opravda velika očekivanja navijača i rukovodstva kluba. Usledio je povratak u Ameriku, gde je nastupao za razvojni tim Toronto Reptorsa, a od završetka prethodne sezone je bez angažmana.
