Slušaj vest

Sportski velikan, koji nas je prerano napustio, u 47. godini života, obeležio je prvu zlatnu košarkašku epohu prostora SFR Jugoslavije. Bio je igrač i trener ispred svog vremena! Na način na koji je Krešo igrao nekada, centri su počeli igrati tek dve decenije kasnije, a njegove trenerske ideje i danas su aktuelne u svetskoj košarci.

1/10 Vidi galeriju Krešimir Ćosić Foto: Privatna Arhiva

Ćosić je 1948. godine rođen u Zagrebu, ali je odrastao u Zadru gde je započeo svoju karijeru 1965. igrajući za КК Zadar i tu se zadržao do 1969. godine.

Кošarku je nastavio da igra na Univerzitetu Brigam Jang u periodu od 1971-1973. Nakon univerzitetske karijere odbio je nekoliko ponuda da igra u NBA klubovima i vratio se u КК Zadar, gde je ostao do 1975.

Igrao je još za Virtus i Cibonu (1980—1983). Državno prvenstvo osvojio je 6 puta, a košarkaški kup 4 puta. Sa Cibonom je osvojio Кup pobednika kupova 1982.

Sa reprezentacijom Jugoslavije, za koju je nastupio 303 puta, osvojio zlato na Evropskim prvenstvima 1973, 1975. i 1977, srebro 1969, 1971. i 1981. i bronzu 1979.

Na Svetskim prvenstvima je osvojio prvo mesto 1970. i 1978. i drugo 1967. i 1974, a na Olimpijskim igrama zlatnu 1980. u Moskvi i srebrnu medalju 1968. u Meksiko Sitiju i 1976. u Montrealu.

Od 1969. do 1973. igrao je u SAD-u za Sveučilište "Brigham Young", a bio je ujedno prvi igrač koji nije bio iz Amerike, a da je bio odabran u draftu za NBA. Uprkos brojnim ponudama iz NBA lige, Ćosić je odlučio da se vrati u Evropu.

Zahvaljujući rezultatima smatra se jednim od najboljih košarkaša u istoriji Evrope kao i jednim od najboljih igrača koji je igrao za Jugoslaviju. Bio je prepoznatljiv po načinu igre, tehnici i eleganciji.

Bio je prvi Evropljanin koji je zaigrao na Ol-staru.

1976. godine započeo je trenersku karijeru u Olimpiji, a pokazao se uspešnim i kao trener reprezentacije. Kao trener debitovao je na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj 1985. godine, a reprezentacija je pod njegovim vođstvom osvojila olimpijsko srebro na igrama u Seulu 1988. godine.

Foto: Privatna Arhiva

Njegova ćerka Ana Ćosić - Pajurin pre četiri godine rešila je da se uhvati u koštac sa spisima koje je rukom ili na pisaćoj mašini stvarao upravo Krešimir Ćosić. Tako će uskoro izaći autobiografija velikog košarkaša i mislioca, pod naslovom „Igraj, veruj, živi“.

U svojim tekstovima Krešo je objasnio zašto nikada nije jurio za NBA slavom.

Da mu je košarka postala posao on bi prestao da uživa, a nije želeo da bude rob svog najdražeg sporta. Za razliku od današnjih igrača koji jedva čekaju da odu, Ćosić je imao drugačiji stav 70-ih godna. Evo kako je 1972. gledao na to da ga je draftovao Portland.

"Da sam prihvatio, postao bih prvi stranac koji nastupa u NBA ligi, ali budući da me profesionalna košarka nije zanimala odlučio sam da ostanem na fakultetu i završim studije. Zamisli, potpišem ugovor, kupim ranč, oženim se, zaradim novac, dobijem decu Džona i Džulijetu... a ako ću po mormonskom, onda bih ih imao sedam do trinaest... Pa onda moram da kupim još veću kuću i preselim se na vrh neke planine.

Na sve ponude profesionalaca odgovarao sam na isti način - sve sam odbio. Nisam mogao da prihvatim a isključivo novac upravlja mojim životom i bićem. Nisam hteo da se podredim košarci i da samo budem košarkaš. Bilo mi je jasno da je život mnogo širi, a da je čar igra u pravom, a ne kupljenom takmičenju. Tako sam rano odlučio da mi novac i slava ne smeju značiti ništa. Igram, živim i u tome ću uspeti", smatrao je legendarni košarkaš.

Jedan od najboljih jugoslovenskih košarkaša optužen je svojevremeno da je radio za CIA, stoji u dokumentaciji Vikiliksa. Ćosić je bio pripadnik mormonske crkve i imao je velikih problema sa komunističkom partijom i bukvalno je proteran iz Zadra, gde je odrastao i započeo košarkašku karijeru. Ćosić se požalio jednom funkcioneru američkog konzulata da ga u Zadru žestoko kritikuju zbog pristupanja mormonima i da su lokalne vlasti optužile mormonsku crkvu da je ispostava Američke obaveštajne agencije.

Foto: Privatna Arhiva

U svojim memoarima Kreša je pojasnio i svoj ulazak u mormonsku zajednicu.

"Mormoni su dosledni u samokontroli, a žive u čistim, homogenim porodicama sa puno dece. Odbijanje droge, alkohola, cigareta, kafe, pa čak i čaja, kao i visok stupanj higijene i smisao za organizaciju društvenog , prosvetnog i sportskog života učinio ih je otpornim na mnoga zla društva. Smirenost koja je zračila sa njihovih lica i disciplinovanost na koju sam nailazio na svakom koraku pokrenuli su u meni, koji sam bio sklon svojeglavosti i avanturizmu, pa i drskosti... niz pitanja".

Foto: Printscreen

"Kada sam poželeo da se priključim mormonima, to je izazvalo čuđenje i nevericu okoline. Dok nisam sa sobom raščistio neka pitanja, nisam hteo da se izjasnim. Ali kad sam vođen nekim unutrašnjim glasom krenuo da obučem novo belo odelo na pristupnom obredu krštenja, bio sam siguran da ću time dobiti mnogo".

O ovoj, manje poznatoj strani Krešimira Ćosića za hrvatske medije jednom prilikom je pričao Josip Đerđa, Ćosićev veliki prijatelj i jedno vreme saigrač u KK Zadar:

Foto: Printscreen

"I mene je hteo da prevede u mormone, donosio je iz Amerike knjige o toj religiji i pokušao da ih objavi sa prevodom na hrvatski, ali to mu nije uspelo. Zbog toga je anatemisan u javnosti i bukvalno proteran iz Zadra uz optužbe da je ukrao 800.000 maraka. Tada je otišao u Ljubljanu da igra za Olimpiju, a imao je zaštitu jednog od najjačih ljudi u državi, Staneta Dolanca " rekao je Đerđa.