Košarkaška reprezentacija Srbije danas započinje kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine.
VREME JE... KREĆU KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET! Dušan Alimpijević debituje na klupi Srbije, evo gde možete da gledate utakmicu protiv Švajcarske!
Naš nacionalni tim večeras dočekuje selekciju Švajcarske od 19 časova u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić.
Televizijski prenos današnje utakmice obezbeđen je na kanalima Arena Sport Premium 2 i RTS 1, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na našem sajtu.
Dušan Alimpijević na treningu Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Podsetimo, izabranici Dušana Alimpijevića za tri dana gostuju reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U kvalifikacionoj grupi C je još i selekcija Turske.
Tri najbolje plasirane ekipe iz grupe plasiraće se u narednu fazu kvalifikacija, uz prenošenje bodova, i ukrstiće se sa grupom D u kojoj su reprezentacije Velike Britanije, Italije, Islanda i Litvanije.
