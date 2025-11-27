Slušaj vest

Naš nacionalni tim večeras dočekuje selekciju Švajcarske od 19 časova u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić.

Televizijski prenos današnje utakmice obezbeđen je na kanalima Arena Sport Premium 2 i RTS 1, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na našem sajtu.

Dušan Alimpijević na treningu Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Podsetimo, izabranici Dušana Alimpijevića za tri dana gostuju reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U kvalifikacionoj grupi C je još i selekcija Turske.

Tri najbolje plasirane ekipe iz grupe plasiraće se u narednu fazu kvalifikacija, uz prenošenje bodova, i ukrstiće se sa grupom D u kojoj su reprezentacije Velike Britanije, Italije, Islanda i Litvanije.

Ne propustiteKošarkaONI NAPADAJU ALIMPIJEVIĆEVE ORLOVE: Ovo je tim Švajcarske za Srbiju!
Dušan Alimpijević
KošarkaKAKO JE OTKRIVENO DA NIKOLA TOPIĆ IMA RAK! Čuveni doktor otkrio nepoznate detalje: Videli smo u reprezentaciji da nešto nije u redu!
Nikola Topić
KošarkaOGLASIO SE DUŠAN ALIMPIJEVIĆ PRED POČETAK KVALIFIKACIJA: Otkrio je koji igrač ne može da igra za Srbiju, pričao o radu Saveza i odnosu sa Zvezdom i Partizanom!
Dušan Alimpijević
KošarkaDušan Ristić je novi kapiten Srbije! Dok nema Bogdana, Alimpijević je traku dodelio njemu!
Dušan Ristić
KošarkaDUŠAN ALIMPIJEVIĆ PRESEKAO! Srbija ima novog kapitena - novi selektor Orlova iznenadio odlukom!
Dušan Alimpijević selektor srpske košarkaške reprezentacije

Alimpijević izjava o mečevima Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić