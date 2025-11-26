Slušaj vest

Trener Partizana Željko Obradović podeno je danas ostavku na tu poziciju posle serije poraza ekipe u Evroligi.

Pogledajte fotografije Željka Obradovića na klupi Partizana:

Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

