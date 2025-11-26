Trofejni stručnjak odlazi iz Partizana?
Žoc preuzeo odgovornost za krizu Parnog valjka! Željko Obradović ponudio ostavku, pogledajte njegovu misiju u Partizanu kroz foto galeriju!
Trener Partizana Željko Obradović podeno je danas ostavku na tu poziciju posle serije poraza ekipe u Evroligi.
Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
