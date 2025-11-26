Slušaj vest

Partizanu je ubedljiv poraz protiv Panatinaikosa u Atini bio sedmi u poslednjih osam utakmica, pa je ova odluka Željka Obradovića logičan potez posle svega.

Ipak, nije sve definitivno jer odluku treba da razmotre u Upravnom odboru KK Partizan, te ostaje da se vidi da li će ostavka biti prihvaćena.

Obradović je izazvao pravu euforiju svojim dolaskom na mesto trenera Partizana juna 2021 godine.

Bezuslovnu podršku je imao od najvatrenijih pristalica, a svi se sećaju i kolika je neizvesnost vladala oko njegovog novog ugovora.

Trofeji

Obradović je povratka u Partizan osvojio dva puta ABA ligu i jednom Košarkašku ligu Srbije.

Za četiri sezone nije uspeo da se domogne Kupa Radivoja Koraća, svaki put je u finalu bila bolja Crvena zvezda.

U prvoj sezoni u Evroligi stigao je do TOP 8, a onda je usledila čuvena serija sa Realom, gde je španski velikan posle pet utakmica i volšebnog preokreta izašao kao pobednik.

U naredne dve sezone nije uspeo da dođe u doigravanje, pa je takmičenje Partizan završavao u ligaškom delu. Ove sezone crno-beli na skoru 4-9 posle 13 kola.

U svojoj prvoj sezoni Obradović je vodio Partizan u Evrokupu gde su crno-beli u osmini finala elimisani od Burse na svom parketu.

U ABA ligi Partizan je sva četiri puta bio učesnik finala. Crno-beli su osvojili dve titule, 2023. preko Crvene zvezde i 2025. protiv Budućnosti. 2022. i 2024 godine crno-bele je u finalu savladala Crvena zvezda.

U KLS Partizan nije učestvovao 2022. i 2023 godine. 2024 godine poražen je od Crvene zvezde, a prošle sezone crno-beli su u finalu savladali Spartak i osvojili titulu prvaka Srbije.

Ko je Željko Obradović?

Rođen 1960. godine u Čačku. Smatra se najtrofejnijim trenerom u istoriji evropske klupske košarke, sa čak devet titula Evrolige koje je osvojio sa pet različitih klubova –Partizan, Huventud, Real Madrid, Panatinaikos i Fenerbahče.

Poznat je po vrhunskom znanju, autoritetu i sposobnosti da od svojih timova izvuče maksimum. Od 2021. godine vodi Partizan, klub sa kojim je i započeo trenersku karijeru.

Njegov trenerski stil kombinuje čeličnu disciplinu sa dubokim razumevanjem igre, zbog čega uživa ogroman respekt u svetu košarke.