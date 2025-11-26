Slušaj vest

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Posle vesti da je trener košarkaša Partizana Željko Obradović ponudio ostavku na tu funkciju nakon serije loših rezultata u Evroligi i da ga očekuje sastanak sa Upravom kluba, nakon čega će biti poznato da li će najtrofejniji trener Evrolige napustiti mesto trenera, pojavile su se nove informacije.

Naime, portal "Telesport" prenosi da je Obradović podneo neopozivu ostavku i da više neće biti trener Partizana, kao i da o tome neće moći da odlučuje uprava, već da je zapravo stvarno kraj.

Čitava košarkaška Evropa je ostala šokirana zbog navodne ostavke Željka Obradovića, čoveka koji je živa legenda Partizana.

A sada se oglasio i nekadašnji igrač crno-belih Tristan Vukčević.

Vukčević je na polusezoni u trećoj godini u crno-belom odlučio da napusti ekipu i ode put NBA lige, ali se nikada nije osvrtao na njegov period u Partizanu. U NBA ligi je igrao periodično, a zaradio je i poziv reprezentacije Srbije ovog leta kada je zaigrao na Eurobasketu.

Sada, kada su se pojavile vesti o ostavci Željka Obradovića, javio se i on na društvenim mrećžama. Naravno, tu postoje sada tumačenja da li je to slučajnost ili ne, ali on je objavio jedan misteriozan stori

Tristan Vukčević Foto: Printskrin

- Život se vraća u punom krugu - značio bi direktan prevod objave, dok bi nešto slobodnij mogao da glasi i "sve se vraća, sve se plaća", napisao je Vukčević.