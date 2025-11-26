"Željko, obraćam ti se javno sa onim što sam ti rekao i prilikom našeg razgovora. I kao predsednik i kao prijatelj i kao navijač Partizana, biću ti večno zahvalan na svemu što si učinio za ovaj klub. I sada, kao odgovoran čovek kojem je čast iznad svega, kada si povukao potez za koji si uveren da je najispravniji. Tvoje nasleđe u Partizanu i našem sportu je neprevaziđeno i neizbrisivo. U ime Uprave i svih koji čine KK Partizan, neizmerno ti hvala", piše u objavi na društvenim mrežama.