OGLASIO SE OSTOJA POSLE OSTAVKE OBRADOVIĆA: Predsednik KK Partizan uputio pismo bivšem treneru
Trener košarkaša Partizana Željko Obradović saopštio je da je podneo neopozivu ostavku na tu funkciju zbog loših rezultata kluba u ovoj sezoni.
Ovim povodom oglasio se i prvi čovek KK Partizan Ostoja Mijailović.
"Željko, obraćam ti se javno sa onim što sam ti rekao i prilikom našeg razgovora. I kao predsednik i kao prijatelj i kao navijač Partizana, biću ti večno zahvalan na svemu što si učinio za ovaj klub. I sada, kao odgovoran čovek kojem je čast iznad svega, kada si povukao potez za koji si uveren da je najispravniji. Tvoje nasleđe u Partizanu i našem sportu je neprevaziđeno i neizbrisivo. U ime Uprave i svih koji čine KK Partizan, neizmerno ti hvala", piše u objavi na društvenim mrežama.
Obradović, koji je sa Partizanom 1992. godine osvojio titulu prvaka Evrope, se u beogradski klub vratio u junu 2021. godine.
Sa Partizanom je u svom drugom mandatu na klupi osvojio dve titule u ABA ligi (2023. i 2025. godine), a u sezoni 2022/23 sa klubom je stigao do četvrtfinala Evrolige, gde su posle "majstorice" eliminisani od kasnijeg prvaka Real Madrida.
Crno-beli će svoju narednu utakmicu odigrati 4. decembra, kad će u Beogradu dočekati Bajern Minhen u okviru 14. kola Evrolige.