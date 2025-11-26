Slušaj vest

Ognjen Jaramaz iza sebe ima četiri sezone u Evroligi, u kojoj je nosio dresove Bajerna, Partizana i Baskonije, kao i dve sezone u Evrokupu sa Partizanom. U aktuelnom ciklusu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo biće i deo reprezentacije Srbije u duelima protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine.

"Veoma sam srećan što sam postao deo Cedevita Olimpije. Jedva čekam da se priključim ekipi na treninzima. Tim već igra vrlo dobro i verujem da ću se brzo uklopiti i da ćemo nastaviti u istom ritmu", izjavio je Jaramaz nakon potpisivanja ugovora.

Profesionalnu karijeru započeo je u Megi, a prvo inostrano iskustvo stekao je u Burgosu. Potom je nastupao za Partizan, Bajern i Baskoniju, a u Evroligi ima ukupno 105 odigranih utakmica, dok je u Evrokupu upisao 26 nastupa. Osvojio je tri pehara Kupa Srbije i ABA Superkup 2019. godine. Izabran je i na NBA draftu 2017. kao 58. pik od strane Njujorka.

Za seniorsku reprezentaciju Srbije nastupao je na Evrobasketu 2022, kao i u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo i Evrobasket u više ciklusa, dok je sa U20 selekcijom osvojio zlato 2015. i bronzu 2014. godine.

U sezoni 2025/26. je za Iliriju odigrao četiri meča u ABA ligi, uz prosek od 11,0 poena, 5,5 asistencija i tri skoka po utakmici.

(Beta)