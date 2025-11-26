Slušaj vest

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović saopštio je da je podneo neopozivu ostavku na tu funkciju zbog loših rezultata kluba u ovoj sezoni.

Ovim povodom oglasio se i aktuelni košarkaš crno-belih Aleksej Pokuševski:

"Hvala na svemu. Nije trebalo ovako da se završi. Ti si Partizan", poručio je Pokuševski sada već bivšem treneru, sa kojim je tokom meča sa Panatinaikosom imao žestoku raspravu.

Aleksej Pokuševski
Foto: Instagram

Obradović, koji je sa Partizanom 1992. godine osvojio titulu prvaka Evrope, se u beogradski klub vratio u junu 2021. godine.

Sa Partizanom je u svom drugom mandatu na klupi osvojio dve titule u ABA ligi (2023. i 2025. godine), a u sezoni 2022/23 sa klubom je stigao do četvrtfinala Evrolige, gde su posle "majstorice" eliminisani od kasnijeg prvaka Real Madrida.

Crno-beli će svoju narednu utakmicu odigrati 4. decembra, kad će u Beogradu dočekati Bajern Minhen u okviru 14. kola Evrolige.

Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ne propustiteKošarkaOGLASIO SE OSTOJA POSLE OSTAVKE OBRADOVIĆA: Predsednik KK Partizan uputio pismo bivšem treneru
Ostoja Mijailović i Željko Obradović
EvroligaDRUŠTVENE MREŽE GORE POSLE OSTAVKE OBRADOVIĆA: Evo šta navijači imaju da poruče Žocu i upravi Partizana
partizanbaskonia-14.jpg
EvroligaŽOCOVA OSTAVKA IZAZVALA BUM U EVROLIGI: Odmah se oglasio Matijas Lesor - ima poruku koja odzvanja!
Vraća se Matijas Lesor
EvroligaŽELJKO OBRADOVIĆ POSLAO PISMO NAVIJAČIMA: Više nisam trener Partizana
OLYMPIACOS-PARTIZAN_44.JPG

Željko Obradović ostavka Izvor: Kurir.rs