Ipak, odlazak legende sa klupe crno-belih izuzetno je uzdrmala košarkašku javnost u Srbiji, pa su se ovim povodom na društvenim mrežama oglašavali i bivši Žocovi igrači, kolege, a i sam Obradović uputio je pismo navijačima.

Među mnogima oglasila se i porodica Danilović. Najpre je na svom Instagram nalogu fotografiju objavio sin Saše Danilovića, mladi košarkaš Vuk. On je "iz arhive" izvukao sliku iz igračkih dana na kojoj su njegov otac i Željko Obradović, a podršku je poslao u vidu emotikona srca.

Danilović i Obradović Foto: PrintscreenInstagram

Nedugo zatim i na svom nalogu oglasila se i ćerka legendarnog košarkaša, naša teniserka Olga Danilović koja je objavila fotografiju sa ocem, Obradvićem i svojim izabranikom Janom Oblakom.

Olga Danilović Saša Danilović Jan Oblak Željko Obradović Foto: PrintscreenInstagram