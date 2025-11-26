Slušaj vest

Na zvaničnim kanalima kluba pojavio se emotivan video, svojevrsna retrospektiva najjačih trenutaka Obradovićeve druge epohe u crno-belom dresu – od pobeda koje su dizale dvoranu na noge, do scena koje su pokazivale njegovu strast, posvećenost i odnos prema navijačima.

Poruka kojom je snimak zaključen je kratka: Hvala ti, Željko!

Ko je Željko Obradović?

Rođen 1960. godine u Čačku. Smatra se najtrofejnijim trenerom u istoriji evropske klupske košarke, sa čak devet titula Evrolige koje je osvojio sa pet različitih klubova – među njima Partizan, Real Madrid, Panatinaikos i Fenerbahče.

Poznat je po vrhunskom znanju, autoritetu i sposobnosti da od svojih timova izvuče maksimum. Od 2021. godine vodi Partizan, klub sa kojim je i započeo trenersku karijeru.

Njegov trenerski stil kombinuje čeličnu disciplinu sa dubokim razumevanjem igre, zbog čega uživa ogroman respekt u svetu košarke.

