Nikola je propustio četiri utakmice zbog problema sa povredom desnog kuka. Međutim, uspešno se oporavio i očekivalo se da će zaigrati protv Baksa, ali to se ipak nije dogodilo.

Majami je kuburio sa povredama na startu sezone, pa je Nikola imao veliku ulogu u timu, igrao je u proseku 21.4 minuta po meču. U međuvremenu, na parket su se Kelel Ver i Bem Adebajo i utisak je da Nikola više neće imati tako veliku ulogu. Sledi mu žestoka borba za mesto u timu.