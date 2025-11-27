Slušaj vest

Košarkaši Majamija savladali se prethodne noći Milvoki Bakse rezultatom 106:103, a srpski reprezentativac Nikola Jović nije dobio šansu na ovom meču.

Nikola je propustio četiri utakmice zbog problema sa povredom desnog kuka. Međutim, uspešno se oporavio i očekivalo se da će zaigrati protv Baksa, ali to se ipak nije dogodilo.

Odlukom trenera Erika Spolstre mladi as nije dobio šansu.

Majami je kuburio sa povredama na startu sezone, pa je Nikola imao veliku ulogu u timu, igrao je u proseku 21.4 minuta po meču. U međuvremenu, na parket su se Kelel Ver i Bem Adebajo i utisak je da Nikola više neće imati tako veliku ulogu. Sledi mu žestoka borba za mesto u timu.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča Milvoki - Majami:

