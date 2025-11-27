ALIMPIJEVIĆ ODREDIO TIM ZA PRVI MEČ KVALIFIKACIJA! Na ovih 12 igrača računa protiv Švajcarske!
Selektor muške seniorske reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je 12 igrača za utakmicu sa Švajcarskom u novembarskom FIBA kvalifikacionom prozoru za Svetsko prvenstvo.
Reprezentacija Srbije sastaje se sa Švajcarskom danas od 19 časova u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić.
Na dan utakmice novi selektor je doneo odluku kojih 12 igrača će biti u sastavu za meč protiv Švajcarske
Na teren će večeras istrčati:
Stefan Miljenović, Bogoljub Marković, Balša Koprivica, Stefan Momirov, Ognjen Jaramaz, Dušan Miletić, Aleksa Radanov, Dušan Ristić, Nikola Tanasković, Danilo Anđušić, Nikola Rebić i Filip Barna.
Podsetimo, ulogu kapitena u predstojećoj reprezentativnoj akciji obavljaće centar Dušan Ristić.
Nakon duela sa Švajcarskom, reprezentaciju Srbije u okviru novembarskog kvalifikacionog prozora očekuje i gostovanje Bosni i Hercegovini u Sarajevu tri dana kasnije.
Kurir sport