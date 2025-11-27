Slušaj vest

Košarkaš Konors Stejt koledža, Itan Dic (20), preminuo je od posledica teške povrede glave, koju je doživio prilikom pada na utakmici.

Na utakmici protiv Grejsona, koja je odigrana u subotu u Teksasu, nesrećni mladić pretrpeo je ozbiljnu povredu glave. Odmah je prebačen u lokalnu bolnicu, a njegov koledž je saopštio da je u utorak preminuo.

"Itan je bio igrač koga bi svaki trener poželeo. Bio je talentovan i shvatao je važnost napornog rada. Imao je odličan karakter i bio je sjajan saigrač", rekao je glavni trener Bil Mus.

Itan je pružao sjajne partije u dresu Konorsa ove sezone, prosečno je beležio 11 poena i 9.4 skoka po utakmici.

Škola je nakon tragedije otkazala nekoliko muških i ženskih košarkaških utakmica.

Kurir sport