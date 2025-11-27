Jeziva tragedija potresla je Ameriku.
TRAGEDIJA: Košarkaš (20) preminuo nakon jezivog pada na utakmici!
Košarkaš Konors Stejt koledža, Itan Dic (20), preminuo je od posledica teške povrede glave, koju je doživio prilikom pada na utakmici.
Na utakmici protiv Grejsona, koja je odigrana u subotu u Teksasu, nesrećni mladić pretrpeo je ozbiljnu povredu glave. Odmah je prebačen u lokalnu bolnicu, a njegov koledž je saopštio da je u utorak preminuo.
"Itan je bio igrač koga bi svaki trener poželeo. Bio je talentovan i shvatao je važnost napornog rada. Imao je odličan karakter i bio je sjajan saigrač", rekao je glavni trener Bil Mus.
Itan je pružao sjajne partije u dresu Konorsa ove sezone, prosečno je beležio 11 poena i 9.4 skoka po utakmici.
Škola je nakon tragedije otkazala nekoliko muških i ženskih košarkaških utakmica.
