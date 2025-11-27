Aktuelni šampioni sad imaju skor 18-1 i ubedljivo su najbolja ekipa u ligi.
ŠAMPION SVE REDOM GAZI: Deseti uzastopni trijumf moćne Oklahome! Šej brojao do 40!
Šampioni NBA lige, košarkaši Oklahoma Sitija, savladali su prethodne noći Minesotu kod kuće rezultatom 113:105 i tako stigli do desetog uzastopnog trijumfa.
Tandere je ka pobedi predvodio MVP lige Šej Gilžus-Aleksander sa 40 poena i po šest skokova i asistencija.
Ajzea Hartenštajn je bio drugi strelac ekipe sa 15 poena, Adžej Mičel je dao 13, a Čet Holmgren 12.
Entoni Edvards bio je najbolji u poraženom timu sa 31 poenom, osam skokova i šest asistencija.
