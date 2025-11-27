Slušaj vest

Šampioni NBA lige, košarkaši Oklahoma Sitija, savladali su prethodne noći Minesotu kod kuće rezultatom 113:105 i tako stigli do desetog uzastopnog trijumfa.

Aktuelni šampioni sad imaju skor 18-1 i ubedljivo su najbolja ekipa u ligi.

Tandere je ka pobedi predvodio MVP lige Šej Gilžus-Aleksander sa 40 poena i po šest skokova i asistencija.
Ajzea Hartenštajn je bio drugi strelac ekipe sa 15 poena, Adžej Mičel je dao 13, a Čet Holmgren 12.

Entoni Edvards bio je najbolji u poraženom timu sa 31 poenom, osam skokova i šest asistencija.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

