ŠOK ODLUKA PARTIZANA - NEVEROVATNA PONUDA ZA ŽELJKA: Promeni ceo tim ako treba, samo ostani!
Navodno su čelni ljudi spremni sve da ponude Željku Obradoviću kako bi ostao na klupi Partizana.
Partizan je pretrpeo deveti poraz iz 13 utakmica u Evroligi u utorak od Panatinaikosa, zbog čega je dan kasnije neopozivu ostavku podneo Željko Obradović.
Međutim, u četvrtak je održana sednica Upravnog odbora gde je ostavka jednoglasno odbijena.
Očekuje se da u popodnevnim satima Obradović stigne iz Atine u Beograd, te da će održati sastanak sa čelnicima kluba – nakon kojeg će se znati hoće li ostati na klupi crno-belih.
Prema saznanjima Mozzart Sporta, u klubu veruju da će trofejni stručnjak ostati – pa na sastanku nisu pominjana imena potencijalnih naslednika.
Isti izvor navodi da će na predstojećem sastanku Obradoviću biti predočeno da će, ako povuče ostavku, imati slobodu – uz punu podršku kluba - da se zahvali na saradnji svakome za koga smatra da dosašnjim igrama i zalaganjem nije opravdao poverenje. Pa i da zameni kompletan tim, ukoliko je potrebno.
Podsećamo, Partizan narednu utakmicu igra 4. decembra, kada dočekuje Bajern. Potom ga čeka derbi sa Crvenom zvezdom u Evroligi.
(Kurir sport/Mozzartsport)