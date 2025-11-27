Slušaj vest

Trofejni košarkaški trener Željko Obradović podneo je posle ubedljivog poraza od Panatinaikosa ostavku, ali je ona dan kasnije odbijena na Upravnom odboru košarkaškog kluba Partizan.

Na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" nekoliko stotina navijača dočekalo je čoveka koji je sa crno-belim klubom pisao istoriju. Oni su bili jednoglasni - "Željko ostani" orilo se na dolaznom terminalu.

Potom je usledila i bakljada.

Željko Obradović ostavka

