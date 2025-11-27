Željko je sleteo...
OVE FOTOGRAFIJE SA BEOGRADSKOG AERODROMA OBILAZE ČITAVU EVROPU! Doček kakav se ne pamti! Sve je stalo kada se pojavio Željko, pogledajte feštu! FOTO GALERIJA
Danas, nešto posle 18.00 časova avion u kojem se nalazi trener Partizana Željko Obradović sleteo je na beogradski aerodorom.
Veliki broj Grobara na aerodormu "Nikola Tesla" je dočekalo trenera koji je dan ranije dao ostavku na tu funkciju, a koja je danas na Upravnom odboru KK Partizan odbijena!
Pogledajte kako je izgledao Željkov doček kroz foto galeriju:
Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić
