Slušaj vest

Dušan Alimpijević je na najbolji mogući način debitovao na klupi Srbije, pošto su Orlovi u prvom meču kvalifikacija za Mundobasket pobedili Švajcarsku rezultatom 90:86.

Nakon utakmice, novi selektor našeg nacionalnog tima je rekao:

- Dobro veče svima, srećan sam što vas vidim u ovolikom broju. Zaista sam srećan kako smo pobedili u ovom meču i kako smo pokazali karakter kao grupa i kao tim, kao i to kako smo pronašli način da pobedimo. Ovo nije najlepša utakmica na početku, ali je rezultat bitan. Sutra ćemo svim pričati o tome kako smo dopšli do ove tačke. Način na koji smo pobedili posle -23 pokazuje da ovaj tim ima karakter.

1/19 Vidi galeriju Srbija - Švajcarska (Kvalifikacije za Mundobasket) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Otkrio je selektor Srbije da je razgovor na poluvremenu sa igračima promenio pristup meču u nastavku.

- Imali smo razgovor na poluvremenu koji je promenio pristup utakmici. Nema tu previše stvari. Svega su bili i oni svesni. Video se grč kod nekih igrača, neke lagane i otvorene šuteve su promašivali. To sve govori o njihovom pristupu, i to je normalno. Ove utakmice su jako teške. Švajcarska je rasterećena došla, a ovim momcima stavljate na teret da su favoristi, a oni oblaće dres Srbije - dodao je Alimpijević, pa nastavio sa analizom:

- Visoki pik nam je predstavljao problem čitavo prvo poluvreme. U nastavku smo primili nula trojki. To govori šta smo uradili i šta smo promenili. Pre svega, sve je ovo "za ništa" da nemamo ovaj karakter kod ovih momaka. Sve se svede na igrača. Oni su tražili da uđu u kontakt, da ih izbacimo iz zone komfora. Mnogo mi je drago što su pristupom promenili igru i došli do samopouzdanja.

Ovo je prva pobeda Alimpijevića na klupi Srbije.

- Osećaj staviti ovaj grb na grudi ipevati ovu himnu je nešto iznad svega što sam do sada kao trener imao.

Podsetimo, izabranici Dušana Alimpijevića za tri dana gostuju reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U kvalifikacionoj grupi C je još i selekcija Turske.

Tri najbolje plasirane ekipe iz grupe plasiraće se u narednu fazu kvalifikacija, uz prenošenje bodova, i ukrstiće se sa grupom D u kojoj su reprezentacije Velike Britanije, Italije, Islanda i Litvanije.