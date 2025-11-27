Slušaj vest

Dušan Alimpijević je na najbolji mogući način debitovao na klupi Srbije, pošto su Orlovi u prvom meču kvalifikacija za Mundobasket pobedili Švajcarsku rezultatom 90:86.

Nakon utakmice, novi selektor našeg nacionalnog tima je rekao:

- Dobro veče svima, srećan sam što vas vidim u ovolikom broju. Zaista sam srećan kako smo pobedili u ovom meču i kako smo pokazali karakter kao grupa i kao tim, kao i to kako smo pronašli način da pobedimo. Ovo nije najlepša utakmica na početku, ali je rezultat bitan. Sutra ćemo svim pričati o tome kako smo dopšli do ove tačke. Način na koji smo pobedili posle -23 pokazuje da ovaj tim ima karakter.

Srbija - Švajcarska (Kvalifikacije za Mundobasket) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Otkrio je selektor Srbije da je razgovor na poluvremenu sa igračima promenio pristup meču u nastavku.

- Imali smo razgovor na poluvremenu koji je promenio pristup utakmici. Nema tu previše stvari. Svega su bili i oni svesni. Video se grč kod nekih igrača, neke lagane i otvorene šuteve su promašivali. To sve govori o njihovom pristupu, i to je normalno. Ove utakmice su jako teške. Švajcarska je rasterećena došla, a ovim momcima stavljate na teret da su favoristi, a oni oblaće dres Srbije - dodao je Alimpijević, pa nastavio sa analizom:

- Visoki pik nam je predstavljao problem čitavo prvo poluvreme. U nastavku smo primili nula trojki. To govori šta smo uradili i šta smo promenili. Pre svega, sve je ovo "za ništa" da nemamo ovaj karakter kod ovih momaka. Sve se svede na igrača. Oni su tražili da uđu u kontakt, da ih izbacimo iz zone komfora. Mnogo mi je drago što su pristupom promenili igru i došli do samopouzdanja.

Ovo je prva pobeda Alimpijevića na klupi Srbije.

- Osećaj staviti ovaj grb na grudi ipevati ovu himnu je nešto iznad svega što sam do sada kao trener imao.

Podsetimo, izabranici Dušana Alimpijevića za tri dana gostuju reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U kvalifikacionoj grupi C je još i selekcija Turske.

Tri najbolje plasirane ekipe iz grupe plasiraće se u narednu fazu kvalifikacija, uz prenošenje bodova, i ukrstiće se sa grupom D u kojoj su reprezentacije Velike Britanije, Italije, Islanda i Litvanije.

Ne propustiteKošarkaALIMPIJEVIĆ ODREDIO TIM ZA PRVI MEČ KVALIFIKACIJA! Na ovih 12 igrača računa protiv Švajcarske!
Dušan Alimpijević
KošarkaVREME JE... KREĆU KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET! Dušan Alimpijević debituje na klupi Srbije, evo gde možete da gledate utakmicu protiv Švajcarske!
Dušan Alimpijević selektor srpskih košarkaša
KošarkaOGLASIO SE DUŠAN ALIMPIJEVIĆ PRED POČETAK KVALIFIKACIJA: Otkrio je koji igrač ne može da igra za Srbiju, pričao o radu Saveza i odnosu sa Zvezdom i Partizanom!
Dušan Alimpijević
KošarkaOPERACIJA KATAR 2027: Dušan Alimpijević kreće sa pripremama (galerija)
Košarkaška reprezentacija Srbije
KošarkaDUŠAN ALIMPIJEVIĆ PRESEKAO! Srbija ima novog kapitena - novi selektor Orlova iznenadio odlukom!
Dušan Alimpijević selektor srpske košarkaške reprezentacije

Alimpijević izjava o mečevima Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić