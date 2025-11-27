Veliko interesovanje za let Atina - Beograd!
Košarka
DESET HILJADA LJUDI PRATI ŽELJKOV LET: Trofejni trener poleteo za Beograd - prati se njegovo kretanje iz sekunde u sekundu
I to samo zbog jednog čoveka - Željka Obradovića! Naime, trofejni trener koji je dan ranije dao ostavku na klupi KK Partizan, danas se letom iz Atine vraća u Beograd.
Navijači su odlučili da ga sačekaju na aerodromu "Nikola Tesla", a oni koji to ne mogu da dočekaju preko "Flightradar24" uživo prate let. I to ne bi bilo ništa neobično da to ne prati nekoliko hiljada ljudi.
Obradović bi u Beograd trebalo da sleti oko 18.00 časova, a veliki broj Grobara već se okupio na aerodromu.
Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
