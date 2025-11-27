Slušaj vest

I to samo zbog jednog čoveka - Željka Obradovića! Naime, trofejni trener koji je dan ranije dao ostavku na klupi KK Partizan, danas se letom iz Atine vraća u Beograd.

Navijači su odlučili da ga sačekaju na aerodromu "Nikola Tesla", a oni koji to ne mogu da dočekaju preko "Flightradar24" uživo prate let. I to ne bi bilo ništa neobično da to ne prati nekoliko hiljada ljudi.

Obradović bi u Beograd trebalo da sleti oko 18.00 časova, a veliki broj Grobara već se okupio na aerodromu.

Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Željko Obradović ostavka Izvor: Kurir.rs